Умер первый вышедший в открытый космос без страховки астронавт

14:28, 23 декабря 2017
Наука и IT
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Знаменитый полет Брюса Маккэндлесса состоялся в 1984 году, когда он участвовал в испытаниях модуля, предназначенного для самостоятельного перемещения вне космического корабля.

Американский астронавт Брюс Маккэндлесс, который стал первым, кто вышел в открытый космос без страховки, умер в возрасте 80 лет. Как сообщили в NASA, скончался он 21 декабря.

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«Мы опечалены потерей Брюса Маккэндлесса. Его, пожалуй, лучше всего помнят по фотографии, на которой он запечатлен летящим рядом с шаттлом в пилотируемом маневрирующем устройстве (Manned Maneuvering Unit, MMU). Он стал первым астронавтом, совершившим выход в открытый космос не прикрепленным к своему космическому аппарату», - подчеркнули в организации.

Знаменитый полет Маккэндлесса состоялся в 1984 году. Он участвовал в испытаниях пилотируемого маневрирующего модуля, предназначенного для самостоятельного перемещения вне космического корабля.

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Теги: #умер астронавт#умер Брюс Маккэндлесс