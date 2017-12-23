Умер первый вышедший в открытый космос без страховки астронавт

We’re saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers’ link to mission control and helped launch @NASAHubble: https://t.co/myyOm101DRpic.twitter.com/jZeGvWzOxW — NASA (@NASA) December 22, 2017

Американский астронавт Брюс Маккэндлесс, который стал первым, кто вышел в открытый космос без страховки, умер в возрасте 80 лет. Как сообщили в NASA, скончался он 21 декабря.

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«Мы опечалены потерей Брюса Маккэндлесса. Его, пожалуй, лучше всего помнят по фотографии, на которой он запечатлен летящим рядом с шаттлом в пилотируемом маневрирующем устройстве (Manned Maneuvering Unit, MMU). Он стал первым астронавтом, совершившим выход в открытый космос не прикрепленным к своему космическому аппарату», - подчеркнули в организации.

Знаменитый полет Маккэндлесса состоялся в 1984 году. Он участвовал в испытаниях пилотируемого маневрирующего модуля, предназначенного для самостоятельного перемещения вне космического корабля.