Подозреваемая в шпионаже "Лаборатория Касперского" предрекла миру появление 90 миллионов вирусов за год

В 2017 году в мире появится более 90 миллионов вредоносных программ. Такие данные озвучил основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, сообщает ТАСС.

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По его словам, ситуация в области киберпространства меняется очень динамично, а поддержание сетевой безопасности - масштабная проблема. Касперский рассказал, что 20 лет назад - в 1997 году - его компания зафиксировала всего 500 вредоносных программ. «Через десять лет, в 2007 году, наша коллекция уже пополнилась более чем 2 миллионами образцов компьютерных вирусов, прежде не имевших прецедента. В 2017 году мы ожидаем насчитать свыше 90 миллионов новых образцов, и это всего за один год», - добавил он.

18 сентября Сенат США проголосовал за запрет использования программного обеспечения "Лаборатории Касперского" федеральными учреждениями, сославшись на то, что эта компания может быть инструментом Кремля и представлять собой угрозу для национальной безопасности. Эта поправка придала законодательную силу решению администрации президента Дональда Трампа, предписавшей ранее всем гражданским госучреждениям удалить софт Касперского из своих информационных сетей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 12 октября, что обвинение в западной прессе о том, что «Касперский» используется в качестве канала для российских шпионов – «абсурдны». «Правительство не имело и не имеет никакой связи с такой деятельностью», – сказал Песков.