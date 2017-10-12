Программы "Лаборатории Касперского" искали на компьютерах засекреченные документы - WSJ

Программы "Лаборатории Касперского" использовалось для сканирования компьютеров и поиска на них засекреченных документов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников американской администрации, передает Дождь.

Собеседники газеты рассказали, что антивирусные программы "Лаборатории Касперского" сканируют системы компьютеров и вместе с вирусами ищут "такие термины, как "сверхсекретно", которые могли быть написаны на засекреченных правительственных документах, а также секретные кодовые названия правительственных программ США".

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Американские спецслужбы провели эксперименты с использованием программы. Эти эксперименты "привели чиновников к заключению, что программы "Касперского" использовались для поиска секретных данных", - пишет издание.

Газета отмечает, что число компьютеров, к которым получила доступ программа, пока не известно. Также неясно, были ли таким образом украдены какие-либо секретные материалы.

Накануне СМИ сообщили, что об опасности программ "Касперского" США предупредил Израиль. Израильские спецслужбы, по информации газеты, обнаружили в программах российской компании хакерские инструменты, используемые АНБ. Они заподозрили программы "Лаборатории Касперского" в краже этой информации.