Биткоин-бум в Украине: как купить криптовалюту

В Украине с ростом стоимости криптовалюти биткоин десятки тысяч граждан стали покупать и «добывать» виртуальную валюту.

Как пишет «Новое время», биткойн не контролирует ни один банк мира. Проследить конкретного владельца таких денег без его желания невозможно.

Издание сообщает, что сегодня в стране работают несколько тысяч майнинговых ферм, в основном небольших. Несмотря на то, что СБУ изымала оборудование в нескольких подобных структур, но это все равно не отпугивает майнеров от электронных денег.

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«В Украине нет закона относительно криптовалют и понятие их "добычи". А все, что не запрещено, можно считать разрешенным - и поэтому для опытного адвоката не вызывает особых проблем защитить владельцев ферм», - пишет издание.

Однако, криптовалюту можно купить. В частности, в Украине это можно сделать при помощи терминала.

Также рассчитаться за криптовалюта можно и с помощью обычной банковской карты. Хотя сайт, который предлагает такие услуги не предоставляет никакой контактной информации.

При этом, аналитики склоняются к мысли, что стоимость биткоина в 2018 году вырастет до 10 тысяч долларов.

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