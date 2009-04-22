Европарламент ограничил стоимость SMS-сообщений и звонков в роуминге.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в одобренном сегодня Европарламентом на заседании в Страсбурге докладе Адины-Иоаны ВАЛЕАН (группа либеральных партий, Румыния).

“За” проголосовали 646 депутатов, “против” – 22, воздержались – 9.

Согласно докладу, с 1 июля 2009 года максимальная стоимость исходящего звонка в роуминге в ЕС должна составлять 0,43 евро за минуту, максимальная стоимость входящего звонка – 0,19 евро. С 1 июля 2010 года максимальная стоимость исходящего звонка в роуминге должна составлять 0,39 евро за минуту, входящего – 0,15 евро, а с 1 июля 2011 года максимальная стоимость исходящего звонка в роуминге должна составлять 0,35 евро за минуту, входящего – 0,11 евро. Все цены указаны без учета НДС.

При этом, начиная с 1 июля 2009 года, операторы мобильной связи будут обязаны применять посекундную тарификацию, однако будут иметь право устанавливать минимальную стоимость звонка на уровне стоимости 30 секунд.

Кроме того, с 1 июля 2009 года максимальная стоимость SMS-сообщения в роуминге должна составлять 0,11 евро (без НДС). Документом также предусмотрены максимальные тарифы на пользование услугой “Мобильный Интернет” в роуминге на уровне 1 евро за мегабайт с 1 июля 2009 года, 0,80 евро за мегабайт, с 1 июля 2011 года – 0,50 евро за мегабайт без НДС.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам промышленности, исследований и энергетики Европарламента и чешское президентство в ЕС достигли компромисса по ограничению стоимости услуг мобильной связи в роуминге 24 марта этого года.