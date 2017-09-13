В Пизе состоялся классический концерт, которым дирижировал робот

Всемирно известному тенору Андреа Бочелли понадобилась железная выдержка, чтобы начать арию с таким дирижером, но с человеком было бы больше забот. Правда музыканты отмечают, что с механическим дирижером и исполнение будет механическое.

Читайте такжеВ Дубае состоялось первое бракосочетание с участием роботов Профессий дирижер смеется, мол учить робта не трудно, научить человека было бы труднее, говорится в сюжете ТСН. Он говорит, что понадобилось некоторое время на то, чтобы понять как робот двигается, после того все пошло как по маслу.

Однако музыканты отмечают, что с механическим дирижером и исполнение будет механическим. "Это, конечно, интересный опыт, но нет места для импровизации. Нет, не думаю, что это наше будущее", - отметил виолончелист Брэд Репп.