Робот-повар, рок-музыкант и домохозяйка: как машины покоряют человеческие профессии (видео)

На планете появляется все больше роботов. Ученые создают их для помощи людям. Так были придуманы роботы-собаки, предназначенные для транспортировки оборудования военных, а также роботы-домохозяйки, которые могут убраться в квартире или приготовить ужин не хуже профессионального повара.

В Японии и США роботы уже стали полноценными работниками заводов, ибо заменяют труд нескольких человек. Существуют также машины-музыканты, которых собрали в робо-рок-группу, а такоже миниатюрные роботы-насекомые, которые даже способны опылить растения.

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Но больше всего изобретатели стремятся сделать машины похожими на людей, чтобы роботы умели самостоятельно мыслить и принимать решения. Пока непонятно, к чему это может привести - появлению идеального искусственного интеллекта или восстанию машин против человечества.