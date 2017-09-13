Конкурент Facebook: украинские программисты анонсировали запуск новой соцсети ЄСвоє

Украинские программисты анонсировали запуск новой соцсети ЄСвоє. Об этом сообщила Александра Струмчинская в Facebook.

"Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт ''однодневка", а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook", - сказано в сообщении.

Регистрация в новой соцсети начнется 29 сентября. Отличиями от других проектов станет доступ к легальному контенту - кино и музыке. ЄСвоє намерена выполнять также функции бизнес-сети, "в которой каждый пользователь при необходимости сможет зарабатывать".

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На первом же этапе новая команда разработчиков пообещала интегрировать приложения: интересные игры и полезные программы.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская альтернатива "ВКонтакте" - Ukrainians - прекратила свое существование.