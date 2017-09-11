Мощная вспышка на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле

Новая мощная вспышка на Солнце, произошедшая в воскресенье, 10 сентября, может задеть магнитосферу Земли и вызвать магнитную бурю 12-13 сентября. Об этом сообщает казахстанский Институт ионосферы.

"Вчера, 10 сентября, на Солнце произошла мощная вспышка, аналогичная вспышке, произошедшей 6 сентября. Наблюдался мощный выброс корональной массы, направленный, в основном, на запад, однако он может задеть магнитосферу Земли и вызвать магнитную бурю 12-13 сентября", - говорится в сообщении Института ионосферы.

Ученые отметили, что после вспышки на Солнце наблюдалось "солнечное цунами" - волна вещества, "прокатившаяся" по солнечному диску. Во время вспышки 10 сентября наблюдался мощный поток частиц высоких энергий, который был зарегистрирован не только на геостационарных орбитах, но и сетью наземных установок.

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Сейчас специалисты наблюдают повышение уровня радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, "которое будет продолжаться в ближайшие дни".

"Поток частиц был настолько мощным, что частицы достигли уровня Земли, что наблюдается достаточно редко. Последнее подобное событие было зарегистрировано в январе 2014 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время таких событий резко увеличивается вероятность сбоя спутниковой электроники. "Космонавты на МКС и пассажиры авиалайнеров, трассы которых расположены на высоких широтах, могут получить дополнительную дозу облучения за счет частиц солнечного происхождения. Во время таких событий авиакомпаниям рекомендовано изменять авиатрассы на более низкоширотные, где поток частиц становится слабее", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября, явление вызвало сильную геомагнитную бурю.