Солнце взорвалось новой мощнейшей вспышкой

Мощнейшая вспышка наивысшего класса активности зафиксирована около 19:00 10 сентября по Киеву на Солнце. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на данные ученых.

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Как заявили ученые, вспышка относится к классу Х, ей присвоен балл Х8.2. Что касается индекса вспышечной активности, он достигает 9,8 балла из 10 возможных.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен.

7 сентября произошла вторая мощнейшая вспышка, которой присвоили наивысший класс активности — Х.

8 сентября произошла третья мощная вспышка, которую также отнесли к классу X.



