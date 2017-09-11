Солнце взорвалось новой мощнейшей вспышкой

07:01, 11 сентября 2017
Наука и IT
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За последнее время это уже четвертый мощнейший взрыв, зафиксированный на Солнце.

На Солнце произошла новая вспышка / фото naked-science.ru

Мощнейшая вспышка наивысшего класса активности зафиксирована около 19:00 10 сентября по Киеву на Солнце. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на данные ученых.

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Как заявили ученые, вспышка относится к классу Х, ей присвоен балл Х8.2. Что касается индекса вспышечной активности, он достигает 9,8 балла из 10 возможных. 

Как сообщал УНИАН, 6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен.

7 сентября произошла вторая мощнейшая вспышка, которой присвоили наивысший класс активности — Х. 

8 сентября произошла третья мощная вспышка, которую также отнесли к классу X.

фото nasa.gov


 

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