На Солнце зафиксирована уже шестая крупная вспышка с начала недели

Вспышка мощностью M8.1 была зафиксирована Обсерваторией солнечной динамики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA, передает РБК.

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Это уже шестая серьезная вспышка на Солнце с начала недели. Мощность этой вспышки в десять раз меньше произошедшей 6 сентября.

Тогда вспышке присвоили максимальный балл - X9.3 из 10 возможных. Ее также назвали мощнейшей за последние 12 лет. По данным специалистов из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), скорость выброшенного светилом облака плазмы оказалась в полтора паза выше, чем ожидалось. В связи с этим удар по Земле также оказался мощнее, чем предполагалось ранее.