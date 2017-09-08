На Солнце произошла новая сильнейшая вспышка - Землю накрыли магнитные бури

Новая мощная вспышка, относящаяся к максимальному классу X, произошла на Солнце, максимум приходится на 11.00 по Киеву. Это следует из графика солнечной активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), передает РИА Новости.

По данным лаборатории, серия вспышек началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.

Ученые отмечают, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

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На Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в 10 раз большая, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер.

Также отмечается, что сильная магнитная буря, вызванная активностью Солнца 6-8 сентября, продлится до 18.00 по киевскому времени пятницы.

"Предупреждение о сильной (класса G3) магнитной буре продлено до 15.00 UTC (18.00 по Киеву, – УНИАН.) 8 сентября", — говорится на сайте Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA).

Среди возможных эффектов бури ученые называют сбои в напряжении энергосистем, ошибочные сигналы на некоторых предохранительных устройствах, проблемы с навигацией. На космических аппаратах на низкой околоземной орбите может образовываться поверхностный заряд, в связи с чем они могут испытывать проблемы с ориентацией. Кроме того, степень сопротивления их движению атмосферы может повыситься.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен.