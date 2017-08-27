Специалисты: хакеры рассылают вирусы в письмах со спойлерами "Игры престолов"

Специалисты компании Proofpoint, cпециализирующейся на безопасности электронной почты и предотвращении утечки данных, рассказали про рассылку вредоносных писем со спойлерами сериала «Игры Престолов». Об этом говорится на сайте компании, передает РБК.

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По данным Proofpoint, хакеры распространяют вредоносное ПО через рассылку электронных писем, в которых предлагается узнать спойлеры финальной серии седьмого сезона «Игры​ престолов» и посмотреть видеоролики. К письмам прикреплен документ Microsoft Word, при загрузке которого на компьютере пользователя появляется троян. Хакерские рассылки, по данным Proofpoint, начались 10 августа.

Компания не исключает, что похожий тип кибератаки уже использовался хакерами, близкими к правительству Китая.

В начале августа телеканал HBO, выпускающий «Игру Престолов», подвергся хакерской атаке. Злоумышленники заявили о взломе систем безопасности телесети и угрожали раскрыть секреты ряда шоу, опубликовать сценарии фильмов и сериалов, а также переписку руководства телеканала. Хакеры потребовали выкуп в биткоинах в размере $12–15 млн.