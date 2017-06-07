Ученые выяснили, что у тираннозавров не было перьев

Несмотря на то, что у предков тираннозавра были перья, сам он был покрыт чешуйчатой кожей, похожей на кожу современных рептилий, говорится в материале, опубликованном в журнале Biology Letters, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ США нашли уцелевший череп 15-летнего тираннозавраСогласно данным, полученным на основе изучения окаменелых останков, ученые утверждают, что тираннозавры лишились перьев, поскольку в процессе эволюции достигли гигантских размеров и больше не могли летать.

Ранее обнаруженные у некоторых представителей группы тиранозавров зачатки перьев вызвали споры о том, что рептилии могли быть покрыты перьями.

Как сказал руководитель исследования доктор Филл Белл из австралийского университета Новой Англиии, исследование обнаруженных в американском штате Монтана и других частях Северной Америки окаменелостей, а также экземляров, найденных в Азии, дает ученым возможность говорить, что у тираннозавров была чешуйчатая кожа.

Тем не менее дебаты о том, как именно мог выглядеть тираннозавр, продолжаются. И некоторые ученые сомневаются в том, что у этого хищника совсем не было перьев.

Доктор Стив Брусатт из Эдинбургского университета говорит, что основывать такое утверждение лишь на том, что в окаменелостях не найдены отпечатки перьев, нельзя. "Это большая редкость - обнаружить отпечатки перьев в окаменелых останках. И то, что они не найдены, еще не означает, что их не было. Так что мы еще можем увидеть картинки, на которых эта огромная рептилия будет покрыта пухом и перьями", - говорит он.

Тираннозавры жили примерно 85-65 млн лет назад и вымерли в конце Мелового периода. Они были хищниками, обладали очень острыми зубами, длинными задними и очень короткими передними лапами.