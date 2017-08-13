Ученые назвали звезду, которая может быть ровесницей Вселенной

Ученые NASA установили, что звезда TRAPPIST-1, вокруг которой вращаются 7 планет, может быть почти вдвое старше за Солнечную систему. Об этом речь идет на сайте космического агентства.

Отмечается, что возраст звезды может составлять от 5,4 до 9,5 миллиардов лет. Это вдвое больше, чем наша собственная Солнечная система, возраст которой составляет около 4,5 миллиардов лет.

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Также отмечается, что все семь планет в системе, вероятно, привязаны к своей звезды, каждая из которых имеет бесконечные дни и ночи.

Как сообщал УНИАН ранее, NASA опубликовало первое фото Земли, снятое с поверхности Луны. Оно было сделано 51 год назад – 10 августа 1966 года, передает пресс-служба космического агентства.

Всего в тот день было сделано более 3 тысяч снимков с поверхности земного спутника, но на большей части из них изображена поверхность самого Месяца. Благодаря им ученые смогли детально рассмотреть лунную поверхность.