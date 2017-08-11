Опубликован первый снимок Земли с Луны (фото)

NASA опубликовало первый снимок Земли, снятый с поверхности Луны. Он был сделан 51 год назад – 10 августа 1966 года, передает пресс-служба космического агентства.

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Всего в тот день было сделано более 3 тысяч снимков с поверхности земного спутника, но на большей части из них запечатлена поверхность самой Луны. Благодаря им ученые смогли детально рассмотреть лунную поверхность.

Ранее NASA опубликовало фотографию Черного моря, снятую из космоса. Бирюзовые вихри на ней указывают на наличие фитопланктона, следующего за водными течениями.