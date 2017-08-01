Программисты рассказали, какие данные о пользователях собирает приложение ВКонтакте

Мобильное приложение «ВКонтакте», которое с недавних пор запрещено в Украине, собирает и передает разработавшей его интернет-компании данные о пользователях. Помимо информации об устройстве и его операционной системе приложение передает компании «ВКонтакте» перечень установленных пользователем программ, данные о его местоположении, список точек доступа сетей WiFi. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на программиста из Санкт-Петербурга Владислава Велюга, который проанализировал работу приложения.

Также оно передает Mail.ru Group (владеет соцсетью «ВКонтакте») название мобильного оператора, идентификационные номера sim-карты и мобильного телефона.

В то же время представитель компании Евгений Красников заявил, что «ВКонтакте» никогда не скрывала, что собирает такую информацию для рекламы, оптимизации, рекомендаций. Любая соцсеть фиксирует и анализирует огромное количество данных, чтобы улучшать персональную выдачу контента, продолжает он. У каждого типа данных есть собственная конкретная задача. Например, по смене идентификационного кода sim-карты можно понять, менялся ли у пользователя телефон, и решить, отправлять ли ему код для валидации, объясняет Красников.

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Данные о геолокации «В контакте» собирает при работе с аудиозаписями: не всю музыку, защищенную авторскими правами, можно слушать за пределами зоны действия контрактов с правообладателями. Поскольку эти данные деперсонализированы, с юридической точки зрения персональными данными они не являются, следует из слов Красникова.

Представитель Mail.ru Group сообщил, что данные собирает модуль мобильной аналитики myTarget – он общедоступен. Например, идентификационный номер мобильного телефона нужен для верификации пользователя и отсеивания ботов, тип соединения – для анализа поведения приложения на разных типах соединения (WiFi/мобильная сеть).

MyTarget отправляет данные на серверы Mail.ru Group для обработки и анализа, потом возвращает зашифрованные отчеты компании «ВКонтакте». Он не прокомментировал, имеет ли Mail.ru Group доступ ко всем собранным данным или лишь к тем, которые доступны для myTarget.

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Аналогичные данные так или иначе собирает практически любое крупное приложение, поскольку это единственный источник обратной связи с пользователем, говорит представитель Mail.ru Group.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко подписал указ который предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским соцсетям. Документ, который предписывает блокирование ряда ресурсов украинскими интернет-провайдерами, вступил в силу 17 мая

По его словам, запрещенные в Украине "ВКонтакте" и Mail.ru "широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан".