Блокирование российских соцсетей и сервисов не поддерживает 53% украинцев - опрос

Блокирование российских социальных сетей и сервисов поддерживают 28% украинцев, тогда как 53% выступают против.

Об этом говорится в представленных во время пресс-конференции в Киеве результатах общенационального опроса населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Согласно результатам исследования, только в Западном регионе несколько преобладает поддержка блокирования российских сайтов и сервисов (поддерживают 40%, не поддерживают 35%).

Во всех остальных регионах негативное отношение существенно преобладает: в Центральном регионе поддерживают блокирование сайтов и сервисов 20%, не поддерживают 55%, а в Южном регионе, соответственно - 6% и 67%, в Восточном - 15% и 61%.

"Негативное отношение к блокированию российских сайтов и сетей в основном объясняется тем, что ими пользовалась значительная часть населения: социальной сетью "ВКонтакте" - 41%, сетью "Одноклассники" - 41%, интернет-порталом "Яндекс" - 29%, почтовым сервисом Mail.ru - 21,5% ", - говорится в исследовании.

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В то же время, не пользовались никакими из российских сетей и сервисов 39% населения, причем, среди молодежи до 30 лет - только 8%. "В социальной сети "ВКонтакте" находились 79% украинской молодежи", - отметили социологи.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова с 9 по 13 июня. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и СБУ при участии Нацбанка.

Указ о блокировании российских веб-ресурсов и социальных сетей вступил в силу 17 мая.