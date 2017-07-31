Теперь УНИАН – в вашем Viber

12:34, 31 июля 2017
Наука и IT
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Получайте самые важные и интересные новости, не напрягаясь.

Читайте УНИАН в Viber / фото forumdaily.com

Дорогие читатели, мы хотим, чтобы узнавать о самых важных событиях в нашей стране и мире вам было легко и удобно – потому сегодня мы запускаем паблик УНИАН в Viber.

Теперь быть в курсе главных новостей станет еще проще, а отборные сообщения-экземпляры из рубрики "Курьезы", надеемся, заставят вас улыбнуться.

Ищите УНИАН в списке паблик-аккаунтов Viber или перейдите по ссылке https://chats.viber.com/unian.net Подписывайтесь – и будьте в курсе! Мы обещаем не спамить:)

Если же Viber’ом вы не пользуетесь, а идея получать извещения о самом свежем и горячем вам нравится – напомним, у нас еще есть и канал в Telegram, push-уведомления для браузеров вашего компьютера, а также – официальные группы в Facebook, Twitter, и даже Google+ (привет, работники Google’а!).

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Теги: #УНИАН Viber