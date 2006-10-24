Еврокомиссия не против хорошего ядерного реактора

Европейская Комиссия разрешила Франции построить новый ядерный энергоблок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Комиссия в рамках соглашения “Евроатом” дала согласие на строительство реактора типа EPR (Европейский водный реактор высокого давления) мощностью 1630 МВт на станции Фламанвиль.

Реакторы этого типа были разработаны в 1990-х годах французскими компаниями EDF и AREVA-ANP.

Главной целью при разработке этих реакторов было достижение более высокого уровня ядерной безопасности, защиты окружающей среды и улучшение экономических показателей.

По сравнению с действующими реакторами во Франции реактор типа EPR требует ядерного топлива на 17% меньше. Его срок эксплуатации предусмотрен в 60 лет.