В океане обнаружили новый вид гигантских рыб (фото)

Впервые за 130 лет исследователи обнаружили новый вид рыбы-луны. Mola tecta была найдена в холодных водах Новой Зеландии, южной части Чили, в Южной Африке и на юго-восточном побережье Австралии, передает Science Alert.

Mola - самая тяжелая костная рыба в мире, взрослые особи которой могут достигать 4 метров в длину и весить 2 тонны. Рождаются они с задним плавником, который никогда не вырастает, благодаря чему рыба имеет особую закругленную форму.

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Данный вид рыб плавает в глубинах в одиночестве и практически неуловимые, объясняют исследователи. Впервые доказательства существования этого вида были получены 10 лет назад.

"Японская исследовательская группа впервые обнаружила генетические свидетельства существования неизвестного вида Mola в австралийских водах 10 лет назад... Образец мы получили недавно", - заявила одна из ученых.

Ранее у берегов Австралии выловили самое уродливое животное планеты, рыбу-гроб и рыбу-ящерицу.