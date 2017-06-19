У берегов Австралии выловили самое уродливое животное планеты, рыбу-гроб и рыбу-ящерицу (фото)
В 2013 году рыбу-каплю признали самым уродливым животным на планете.
16 июня завершилась миссия "Отбор глубоководных проб" на судне "Инвестигейтор", которая была посвящена изучению глубоководных экосистем вдоль восточного побережья Австралии. Исследователи собрали около тысячи образцов морской фауны, треть из которых относится к новым видам.
Среди выловленных рыб оказались в том числе ранее известные, но не слишком хорошо изученные, рыба-капля, рыба-гроб и рыба-ящерица, передает N+1.
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Глубоководную рыбу-каплю, обитающую у берегов Австралии и Новой Зеландии, выловили на глубине около 2,5 километров. В 2013 году пользователи интернета признали ее самым уродливым животным планеты и она стала талисманом Общества по защите уродливых животных.
Красную рыбу-гроб из семейства хаунаксовых, возможно, принадлежащую к новому виду, выловили на глубине около километра.
Также исследователи обнаружили рыбу-ящерицу. Эти хищные создания обитают на глубине до 3500 метров и едят все, что им попадется, в том числе особей своего вида.