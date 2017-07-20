Ученые нашли следы бактерий в мозге людей с болезнью Альцгеймера

В образцах мозга людей с болезнью Альцгеймера ученые из Бристольского университета обнаружили следы бактерий. Не исключено, что вызванное ими воспаление также играет роль в развитии заболевания. Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

В мозге людей, страдающих от болезни Альцгеймера, присутствуют признаки воспаления, поясняют авторы исследования. Определенные генетические факторы могут повлиять на целостность гематоэнцефалического барьера и дать бактериям проникнуть в мозг, приводя к воспалению.

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Исследователи изучили восемь образцов мозга людей с болезнью Альцгеймера и шесть образцов здорового мозга. С помощью методов секвенирования нового поколения они определили, что фрагменты ДНК бактерий содержались в обоих видах образцов, но в мозге, пораженном болезнью Альцгеймера, их было в семь раз больше.

Однако секвенирование не позволяет выяснить, в каком количестве бактерии попадали в мозг, отмечают авторы работы. Они указывают на необходимость дальнейших исследований, которые позволят более точно определить, количество и вид бактерий, которые преодолели гематоэнцефалический барьер и оказались в тканях мозга.