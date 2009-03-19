Черное море может стать источником водорода и серы

Черное море, в воде которого на определенной глубине растворено гигантское количество токсичного сероводорода, может стать неисчерпаемым источником экологически чистого водородного топлива, которое сейчас рассматривается как основа энергетики будущего, считают турецкие ученые.

В статье, опубликованной в International Journal of Nuclear Hydrogen Production and Applications, Мехмет Хаклидир (Mehmet Haklidir) из исследовательского центра Мармара и его коллеги отмечают, что Черное море - самая большая бескислородная зона в мире. С тех пор, как в XIX веке была открыта зона сероводорода, было принято считать, что в глубинах Черного моря нет жизни, и только бактерии могут жить в сероводородном слое.

"Сероводород - один из самых токсичных газов, но он имеет большую экономическую ценность, поскольку из него можно получать водород. Таким образом, Черное море - не только серьезная экологическая проблема, но и потенциальный источник водородной энергии, если будет разработан процесс разложения сероводорода", - пишут авторы исследования.

Они отмечают, что слой толщиной 50 метров между аэробной и анаэробной зонами (на глубине около 200 метров) представляет собой гигантский топливный резервуар - количество сероводорода, который выделяется из донных отложений, достигает 10 тысяч тонн в день, что эквивалентно 500 тоннам водорода в день.

Ученые приводят рекомендации, касающиеся изобретения безопасного и эффективного метода переработки сероводорода. В частности, для этого необходимо создать эффективные катализаторы, а энергию для разложения можно будет получать от солнечных электростанций. Полученная в результате реакции чистая сера может быть использована для производства резины, а также в фармацевтической промышленности.

РИА “Новости”