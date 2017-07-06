Homo sapiens породнились с неандертальцами задолго до основной миграции из Африки - анализ ДНК

Команда палеогенетиков под руководством Иоганнеса Краузе (Johannes Krause) обнаружила новые свидетельства в пользу очень раннего выхода Homo sapience из Африки. Согласно этой гипотезе, отдельные группы сапиенсов добрались до Европы еще 260-400 тысяч лет назад, смешались с жившими там неандертальцами и оставили им в «наследство» свою митохондриальную ДНК. Основная же миграция людей современного типа из Африки состоялась, как известно, гораздо позже, 60–70 тысяч лет назад. Результаты анализа новой архаичной ДНК опубликованы в журнале Nature Communications, передает N+1.

Читайте такжеНемецкий ученый провел анализ ДНК египетских мумий и сделал неожиданное открытие

Сапиенсы жили на территории Африки, а неандертальцы занимали Южную и Центральную Европу, постепенно заселяя восток, вплоть до Южной Сибири. Около 60–70 тысяч лет назад группа сапиенсов попала на Ближний Восток, где смешалась с местными неандертальцами, а затем расселилась по территории всей Евразии и Америк. Примерно 40 тысяч лет назад неандертальцы вымерли, однако результатом раннего смешения стали примерно 2,5 процента неандертальских «генов», которые до сих пор несут в своем геноме все современные неафриканцы. Относительно недавнее появление анализа останков из Денисовской пещеры в Сибири несколько усложнило это картину. Оказалось, что у сапиенсов и неандертальцев была сестринская группа древних людей, - денисовцы, - которые независимо выделились из Homo heidelbergensis и проживали на территории Сибири или, возможно, даже всей континентальной Азии, а затем также участвовали в смешивании с сапиенсами, оставив нам долю своей наследственности.

Ученым удалось выделить митохондриальную ДНК из бедренной кости древнего человека, найденной в пещере Холенштейн-Штадель (Hohlenstein-Stadel) на юге Германии.

Несмотря на плохое состояние образцов, выводы ученых однозначны: митохондриальная ДНК из Холенштейн-Штадель входит в «сапиенсную» группу и далека от варианта денисовцев.

Это значит, что древний человек, умерший в пещере на юге Германии, состоял в генетическом родстве с Homo sapience задолго до основной их миграции из Африки.