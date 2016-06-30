Люди могли сосуществовать с хоббитами - ученые
12:59, 30 июня 2016Наука и IT
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Международная команда археологов выдвинула гипотезу: люди могли жить на одной территории с человеком флоресским (хоббитами), пишет журнал Journal of Archaeological Science.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.
Археологи обнаружили в пещере Лианг-Буа на индонезийском острове Флорес (где и обитали хоббиты) свидетельства того, что люди разводили в ней костер примерно 41 тыс. лет назад.
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По последним данным, хоббиты вымерли около 50 тыс. лет назад - однако исследователи считают, что в будущем может быть доказано: первые кроманьонцы могли сосуществовать с последними представителями человека флоресского.
Ранее неподалеку от места обитания хоббитов найдены останки их предков, которые, возможно, были еще меньше в размерах и жили сотни тысяч лет назад.
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