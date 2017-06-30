Facebook запускает функцию поиска ближайшей точки Wi-Fi

Крупнейшая социальная сеть Facebook приступает к глобальному запуску функции поиска ближайшей точки Wi-Fi в приложениях для iPhone и Android. Об этом говорится в сообщении компании, передает агентство "РИА Новости".

"В прошлом опция "Найти Wi-Fi" уже работала в нескольких странах и оказалась особенно полезной в тех местах, где плохо работает интернет через мобильную связь", - напоминает компания.

Читайте такжеКоличество пользователей Facebook превысило 2 миллиарда человек - Цукерберг

Функция "Найти Wi-Fi" поможет увидеть на карте/списком те ближайшее компании и организации, которые указали на своих страницах наличие у них доступного Wi-Fi.

Для того, чтобы найти точки Wi-Fi, необходимо открыть в приложении Facebook вкладку "Дополнительно" и затем нажать на "Найти Wi-Fi"/ Find Wi-Fi.

Как сообщал УНИАН, в странах Евросоюза появится бесплатный Wi-Fi в общественных местах.