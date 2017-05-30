В странах Евросоюза появится бесплатный Wi-Fi в общественных местах

Европейский парламент, Еврокомиссия и Совет ЕС достигли согласия по обеспечению бесплатного интернета в общественных местах по инициативе WiFi4EU, которая будет профинансирована из бюджета блока. Инициатива будет распространяться на все государства-члены Европейского Союза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

ЕС профинансирует установление беспроводных точек доступа в публичных местах: парках, библиотеках, больницах до 2020 года. Согласно плану, ЕС сосредоточится на тех местах, где есть проблемы с доступом к интернету.

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Отмечается, что так называемая инициатива WiFi4EU является частью более масштабного плана по капитальному ремонту сетей связи.

"WiFi4EU - это первый шаг, но нужно многое сделать для достижения высокоскоростных соединений на всей территории ЕС", - заявил Андрус Ансип, вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку.

Евросоюз планирует выделить на финансирование проекта примерно 120 млн евро в течение следующих двух лет.

Как сообщал УНИАН, SpaceX запустила спутник для обеспечения Wi-Fi в самолетах и на кораблях.