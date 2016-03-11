В Словакии запустят поезд Hyperloop: из Братиславы в Вену можно будет доехать за 8 минут

В настоящее время поездка из столицы Словакии в столицу Австрии на автомобиле занимает около часа - Hyperloop сократит это время до 8 минут, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mashable. Кроме того, пилотный проект призван открыть Европу для новой технологии.

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Отвечая на запрос журналистов Mashable, руководитель компании Дирк Альборн, заявил, что словацкий Hyperloop появится «достаточно быстро». Однако конкретные временные рамки не назвал, сославшись на то, что несколько важных факторов еще остались неучтенными (прежде всего речь идет о точном маршруте). Окончательно смета проекта будет утверждена после совместного заседания с представителями Евросоюза и словацкими инвесторами.

Hyperloop - система труб для перемещения капсулы с пассажирами - представляет собой гибрид вакуумного поезда и маглева. Предполагается добиться средней скорости поезда 1130 км/ч, резко снизив сопротивление воздуха и одновременно отказавшись от магнитов. Поезд в Hyperloop должен двигаться по герметичной трубе, давление в которой не превышает одну тысячную атмосферного. Замысел принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, основавшему компанию SpaceX и занимающему пост генерального директора Tesla Motors.