В киберполиции объяснили, как будут реагировать при отказе блокировать "ВКонтакте" и "Одноклассники"

В среду, 24 мая, Департамент киберполиции предложил пользователям жаловаться на провайдеров, которые не блокируют доступ к российским соцсетям.

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Издание AIN.UA обратилась в Киберполицию с просьбой разъяснить, как в департаменте планируют реагировать на жалобы пользователей, обличающих провайдеров.

В Киберполиции сообщили, что «нацполицией, в лице Департамента киберполиции, в границах определенных полномочий применяются меры с целью содействия выполнению вышеупомянутого указа».

«Меры» - в данном случае - содействие в проверках телеком-регулятору НКРС. Комиссия может проводить внеплановые проверки провайдеров на основе жалобы на них со стороны физлиц. Эту процедуру регулирует статья 3, пункт 4 закона «О временных особенностях осуществления мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

«Департамент, в случае наличия правовых оснований, может принимать участие в проведение вышеозначенных проверок», — комментируют в Киберполиции. Помимо этого, департамент постоянно ведет «разъяснительные работы» относительно выполнения указа президента.