Olympus представил новую компактную зеркалку (фото)

Компания Olympus анонсировала цифровую зеркальную камеру начального уровня E-620. Она позиционируется как самая компактная цифрозеркалка со встроенным стабилизатором изображения. Об этом сообщается в пресс-релизе Olympus.

Размеры Olympus E-620 составляют 130x94x60 миллиметра, вес - 475 граммов. Разрешение матрицы камеры - 12,3 мегапикселя. Полученные фотографии можно посмотреть на поворотном ЖК-экране с диагональю 2,7 дюйма. Также он может использоваться для визирования кадра.

Olympus E-620 поддерживает автофокусировку по семи зонам. Максимальная светочувствительность камеры - 3200 ISO. Для обработки сделанных фотографий можно воспользоваться шестью встроенными фильтрами: Pop Art, Soft Focus, Pale & Light, Light Tone, Grainy Film и Pin Hole.

На прилавках Olympus E-620 появится в мае текущего года. Стоимость камеры составит 700 долларов. Комплект с объективом Zuiko 14-42mm обойдется на сто долларов дороже.

Лента.ру