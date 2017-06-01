В США показали самый большой в мире самолет для запуска космических ракет (видео)

В США был впервые выведен из ангара транспортный самолет Stratolaunch. Летательный аппарат имеет два фюзеляжа с самыми длинными в мире крыльями. Их размах составляет 117,3 метра, длина обоих фюзеляжей – 72,5 метра. Для сравнения, размах крыльев крупнейшего в мире самолета — Ан-225 «Мрия» — 88,4 метра, а длина фюзеляжа — 84 метра.

Самолет сможет выполнять полеты и запуск ракет-носителей с высоты 9100 м. Stratolaunch может обеспечить одновременный запуск трех ракет типа Pegasus. Его масса составляет без нагрузки 250 тонн, с нагрузкой — 590 тонн.

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Разработчики планируют провести первый демонстрационный запуск с его борта в 2019 году.