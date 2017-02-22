"Антонов" предоставил возможность пройти 3D-тур по салону "Мрии"
15:26, 22 февраля 2017Наука и IT
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В открытом доступе появилась возможность "посещения" салона самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрия".
Снимки были сделаны фотографом Дмитрием Малишевым / www.facebook.com/dimaridick
Об этом сообщается на странице украинского государственного предприятия "Антонов" в Facebook.
Сам 3D-тур по салону "Мрии" можно пройти по ссылке.
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Как сообщал УНИАН, самый большой самолет в мире, Ан-225 "Мрия", после очередного мирового турне вернулся в Украину.
Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.
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