"Антонов" предоставил возможность пройти 3D-тур по салону "Мрии"

Об этом сообщается на странице украинского государственного предприятия "Антонов" в Facebook.

Сам 3D-тур по салону "Мрии" можно пройти по ссылке.

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Как сообщал УНИАН, самый большой самолет в мире, Ан-225 "Мрия", после очередного мирового турне вернулся в Украину.

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.