В "Яндексе" намекнули, что собираются уйти из Украины

"Яндекс" намерен ограничить или вовсе отказаться от бизнеса в Украине. Об этом заявил гендиректор компании Александр Шульгин в интервью российскому телеканалу НТВ.

Читайте такжеЯндекс.Браузер на Android автоматически обходит блокировку российских сайтов - СМИ"Украинское государство приняло ряд санкций, направленных на нашу компанию, и не только нашу компанию, но и на ряд других российских IT-компаний, которые делают невозможной нашу деятельность в стране", — заявил Шульгин.

Он высказал мнение, что в первую это очередь вредно для украинского общества и украинского государства.

"К чему это приведет, трудно сказать. Скорее всего, наше экономическое вовлечение в бизнес в Украине будет сокращено или обнулено", — добавил гендиректор.

Напомним, 1 июня председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что во время обысков в офисах Yandex в Украине "нашли много интересного".

Как сообщал УНИАН, 29 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели в Киеве и Одессе санкционированные обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс".

15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам Yandex. 17 мая указ президента вступил в силу.