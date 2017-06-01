СБУ об обысках в "Яндексе": нашли много интересного, связанного с Россией

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что во время обысков в офисах Yandex в Украине "нашли много интересного". Об этом он сказал в эфире телеканала NewsОne.

"К сожалению, я не имею права разглашать данные досудебного следствия, поскольку этот обыск только закончился, буквально прошли сутки. Но мы там нашли много интересного, и поверьте, это интересное так или иначе связано с Россией", - отметил Грицак.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели в Киеве и Одессе санкционированные обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс".

15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам Yandex.

17 мая указ президента вступил в силу.