Созданный командой из КПИ наноспутник вышел на околоземную орбиту и установил связь с разработчиками

Сегодня ночью, в 23.30 26 мая, команда из КПИ им. Игоря Сикорского установила радиосвязь и начала наладки отдельных подсистем созданного ими наноспутника PolyITAN-2.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, спутник вышел на собственную околоземную орбиту Международной космической станции (МКС), куда его 18 апреля с мыса Канаверал, штат Флорида, США, доставила ракета ATLAS-5.

Космический аппарат был создан в рамках международного космического проекта QB50 под общей координацией Института гидродинамики фон Кармана (Бельгия).

Главная задача проекта – исследования изменений климата. Его начато в рамках Программы Европейской Комиссии FP7 в 2012 году.

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Это уже второй наноспутник, созданный командой из КПИ им. Игоря Сикорского для указанного проекта. В 2014 году было создано и выведено на околоземную орбиту наноспутник PolyITAN-1. Третий год этот космический аппарат продолжает успешно работать на околоземной орбите и регулярно передает данные в центр управления полетом КПИ. Полученная информация является важной для дальнейшего выполнения международного проекта.

Этот инновационный проект стал возможным благодаря инвестиционной поддержке компании «Боинг» и венчурных фондов им. академика Михалевича и Константина Калинина.