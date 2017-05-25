Находки века: СМИ составили ТОП-5 археологических находок последнего времени

Если вы считаете, что археологи занимаются исключительно нудными мелочами, знайте, что это не так. Только за последние год-полтора археологи совершили ряд открытий, которые сделали бы честь и киношному герою Индиана Джонсу. Например, обнаружили самую сложную в мире пирамиду, а также расшифровали послание от древних людей о комете, погубившей мамонтов.

Издание "Новое время" составило ТОП-5 важнейших археологических открытий последнего времени.

Гробница Иисуса

В 2016 году начались раскопки потенциально одной из самых значимых христианских святынь - гробницы Иисуса, которая находится на территории Иерусалима. Считается, что поисками места, где захоронен Иисус в IV веке н. э. озадачилась Елена, мать римского императора Константина, который сделал христианство официальной религией Римской империи. Елена лично прибыла в Иерусалим для того, что возглавить поиски гробницы Иисуса.

После масштабных раскопок была найдена гробница, а также три креста и железные гвозди. Для того чтобы определить, на каком из крестов умер Иисус, римляне, по легенде, провели эксперимент. Они подносили каждый из крестов по очереди к трупу, и один из крестов вернул умершего к жизни. Так римляне узнали крест Иисуса Христа.

После того как церковные власти договорились о том, что гробница Иисуса должна быть вскрыта и подвергнута консервации с целью ее сохранения, международная группа археологов вскрыла гробницу в 2016 году. Ученым дали лишь 60 часов на работу внутри гробницы. Внутри было обнаружено каменное ложе из известняка, по описанию соответствующее тому, на которое, по легенде, было положено тело Христа после распятия.

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“Я потрясен, у меня даже дрожат колени, - рассказал один из участников исследования Фредрик Хиберт. - Находка с большой вероятностью подтверждает то, что Иисус был похоронен именно здесь”.

Стоунхендж в Казахстане

В мае 2016 года группа казахских и российских археологов объявила об обнаружении в Казахстане каменного мегалитического сооружения, которое датируется приблизительно 500 г н. э. Это целый архитектурный комплекс, занимающий почти 120 га земли, на которых археологам предстоят колоссальные по масштабам раскопки, но даже первые находки производят огромное впечатление. В частности, было найдено седло с серебристой отделкой, на котором высечены изображения оружия и каких-то мифических созданий. Археологи предполагают, что казахский Стоунхендж был построен ханами древних племен, которые совершали набеги на Европу и вступали в конфликты с Римской империей.

Мозаика Ноева ковчега

Громкой находкой отметились раскопки в израильском городке Хукок, который упоминается еще в Ветхом Завете. Группе археологов, работавших в рамках проекта National Geographic в развалинах древней синагоги удалось найти мозаику, изображающую историю Ноева ковчега.

На мозаике виден ковчег вместе с животными, идущими парами. Среди них - львы, медведи и леопарды. Еще один уцелевший фрагмент мозаики показывает другой библейский сюжет - разделение Красного моря. В частности, показаны египетские воины в окружении перевернутых колесниц и поедающие некоторых из них гигантские рыбы.

Пирамида-матрешка

Осенью прошлого года, изучая крупную пирамиду Эль-Кастильо в Чичен-Ице, которая, согласно популярной гипотезе, содержит внутри другую, более древнюю пирамиду, ученые использовали метод электрического сопротивления. Сквозь каменную структуру пирамиды пропустили электрический ток. Замеры сопротивления позволили обнаружить пустоты и структурные элементы еще двух конструкций внутри пирамиды, расположенных одна внутри другой - примерно как в классических матрешках.

Таким образом не только подтвердилась существовавшая с 1930-х годов теория о второй пирамиде внутри Эль-Кастильо, но и была найдена третья пирамида. Внешняя пирамида была построена примерно между 950-м и 1.000 годом н. э. Она скрывает под собой пирамиду, возведенную примерно между 850-м и 900 годом н. э. А та в свою очередь построена над пирамидой, которая была построена ощутимо раньше - между 600-м и 800 годом н. э. Эль-Кастильо - легендарная и, пожалуй, самая знаменитая пирамида в Мексике. На каждой из ее четырех сторон расположены лестницы с 91 ступенью. По словам Дениз Арго, археолога из Мексиканского института антропологии и истории, уникальность Эль-Кастильо в том, что снаружи пирамида представляет собой смешение культуры майя и народов Центральной Мексики.

Космическая улика

В апреле текущего года шотландским археологам из Университета Эдинбурга на раскопках в храмовом комплексе Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции удалось расшифровать символы на основании каменной статуи стервятника, которая датируется примерно 10.950 годом до н. э. Статую обнаружили несколько лет назад, но особого внимания символам на ней не уделяли. На первый взгляд они были похожи на рисунки каких-то фантастических животных. Однако группе археологов под руководством Мартина Свэтмена удалось доказать, что эти рисунки на самом деле отображают огромную комету, которая приближается к Земле.

Сопоставив рисунки с картами звездного неба, которое можно было видеть из этой точки Земли в период, когда создавалась статуя, ученые увидели четкие совпадения. Свэтмен утверждает, что в храмовом комплексе Гебекли-Тепе, самом древнем из известных на данный момент (он примерно на 6 тыс. лет старше Стоунхенджа) находилась, помимо прочего, и обсерватория. То, что раньше принимали за изображения фантастических животных, на самом деле - созвездия. Компьютерная симуляция позволила Свэтмену прийти к выводу, что древние астрономы довольно точно изобразили звездное небо и приближавшуюся к Земле комету. Таким образом ученые заключили, что рисунок доказывает теорию о столкновении Земли с кометой. Вследствие этой катастрофы на Земле примерно на 1.000 – 1.300 лет наступил последний этап оледенения, известный как Поздний дриас. Эти климатические изменения сыграли решающую роль в становлении человека как доминирующего биологического вида на Земле.

Отметим, ранее СМИ собрали малоизвестные факты о Чернобыльской зоне.

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