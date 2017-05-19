В сети появились новые фотографии iPhone 8

СМИ получили фотографии макета iPhone 8, позволяющие оценить, как на самом деле будет выглядеть новый смартфон Apple. Макет создан по утвержденным чертежам, утекшим с фабрик, занимающихся производством смартфонов Apple, сообщает BGR.

Согласно слухам, Apple намерена поместить Touch ID под стекло. На задней стороне устройства можно заметить двойную камеру, которая располагается вертикально.

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Корпус Apple iPhone 8 будет включать две стеклянные 2,5D-панели с алюминиевой рамой посередине, в результате чего он получится "бесшовным".

В то же время финальное название новинки, как и подлинность опубликованных фотографий, остаются неизвестными. Помимо iPhone 8 различные источники упоминают iPhone X и iPhone Edition.

Как сообщал УНИАН, Apple изобрела "бесконечную" батарею для iPhone.