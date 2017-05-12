Программист из РФ вживил себе в грудь компас

Молодой программист из Новосибирска Даниил Лыткин первым в России вживил себе в грудь компас. Устройство вибрирует, когда человек поворачивается на север, сообщает местное издание НГС.Новости.

По словам мастера пирсинга Евгения Дьякова, который проводил операцию, это первая такая процедура в России. Компас-чип вибрирует, когда его носитель поворачивается корпусом на север.

Как рассказал сам Даниил, он наткнулся на проект компаса North Sense от компании Cyborg Nest из Великобритании, когда устройство еще находилось на этапе разработки. Новосибирец сразу сделал предзаказ. Первые готовые модели начали рассылать покупателям около 2 месяцев назад, отметил Даниил. Сейчас такое устройство можно купить за 425 долларов.

"Это связано с идеями трансгуманизма и киборгов. Как таковой практической цели, например навигации, у меня не было, но меня всегда привлекала мысль расширения возможностей своего тела. Человек даже со своими природными чувствами наслаждается красотой окружающего мира, а представьте, что ему стало доступно то, чего от природы он не способен воспринимать", — пояснил Даниил Лыткин.

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Сейчас Даниил ждет, пока заживут крепления, установленные как пирсинг, а после этого планирует носить устройство каждый день. Зажить крепления должны в течение нескольких недель. На ночь компас можно снимать и заряжать.

"Длительность и сила вибрации регулируется, кроме того, вибрация происходит только в момент, когда я поворачиваюсь лицом на север. Я предполагаю, что со временем я перестану замечать вибрацию, и это превратится в некое новое ощущение направления", — добавил владелец компаса.