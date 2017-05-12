15-летний школьник из Ужгорода сделал платформу для роботов ELFi robots (видео)

15-летний Марк Дробнич разработал платформу для роботов под названием ELFi robots, и хочет сделать ее доступной каждому. Для этого парень запустил кампанию на Kickstarter: чтобы достичь поставленной цели, ему нужно собрать 33 тысячи фунтов. Как рассказал Марк Inspired, сейчас он презентует свою идею в финале World Robot Olympiad в столице Катара.

Ранее уже писали об этом способном школьнике из Ужгорода: летом 2014 года Марк попал в финал Google Science Fair, престижного научного конкурса для молодежи. Его проект, который назывался “Школьный презентационный микроскоп с удаленным управлением”, вошел в число 15-ти финалистов, которые были отобраны жюри Google в ходе конкурса. Марк учится в химико-биологическом классе Ужгородской гимназии, и с самого детства проявляет интерес к конструкторским решениям и науке.

Микроскоп для Google Science Fair парень собрал самостоятельно, используя запчасти конструктора LEGO. Такая же концепция лежит в основе ELFi Robotics: люди получат набор инструментов и программного обеспечения, с помощью которого смогут самостоятельно собрать робота-игрушку. Работы, созданные на базе ELFi Robotics, могут коммуницировать с людьми на английском языке – поддержка других языков, по словам Марка, ожидается в скором времени.