Обнародовали список худших гаджетов 2016 года (фото)

В список из восьми гаджетов попали как известные на нашем рынке устройства, так и те, продажи которых в Украине были минимальные - например, умные часы Tag Heuer Connected, которые авторы статьи назвали "обычными часам Android, но с тройным ценником".

Об этом пишет "Новое врямя", анализируя данные исследования портала Engadget.

Разочаровал журналистов и такой, весьма спорный гаджет, как Lenovo Yoga Book. На этом ноутбуке с сенсорной клавиатурой почти невозможно печатать вслепую, а положить руки на клавиатуру в секунду отдыха просто невозможно - обязательно что-нибудь да и нажмется. Кроме того, устройство требует стилуса.

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Высокая цена гаджета в сочетании с далеко не флагманскими характеристиками заставили выделить смартфон Sony Xperia X Performance. Аппарат, который продавали за 700 долларов, предлагает лишь незначительное увеличение производительности по сравнению со стандартным Xperia X, использует тот же экран и камеру, и даже не имеет датчика отпечатков пальцев.

Одним из главных разочарований года был назван Galaxy Note 7 через большое количество жалоб на самовозгорание смартфона. Также худшим гаджетом 2016 года, был назван дрон GoPro Karma, производство которого прекратилось через 16 дней после старта продаж.

Также в список попали умные наушники Vinci, фильтры в Snapchat, которые назвали "расистскими" и адаптер для наушников iPhone 7.