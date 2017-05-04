Маск поделился подробностями о новом кроссовере Tesla

Глава компании Tesla рассказал, что Tesla Model Y построят на совершенно новой платформе. По словам Маска, такое решение принято по просьбе инвесторов компании, пишет TechCrunch.

Маск отметил, что было решено отказаться от перепрофилирования платформы Model 3 или Model S, поэтому разработка нового кроссовера займет больше времени. Model Y как ожидается, достигнет сборочных линий в 2020 году или в конце 2019. С Model Y модельный ряд Tesla будет выглядеть следующим образом: S, 3, X, Y.

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В компании также намерены отказаться от схемы с использованием 12-вольтовых батарей, которая сейчас применяется на всех автомобилях Tesla. По словам Маска, переход на новую систему позволит существенно снизить количество электрической проводки в машинах.

Маск уверен, что Model Y позволит после 2020 года увеличить продажи компании до одного миллиона машин ежегодно.