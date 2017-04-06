До момента создания действующего импланта для человеческого мозга пройдет не более пяти лет - Маск

Маск убежден, что фундаментальная разница между компьютерами и людьми заключается в том, с какой скоростью они могут общаться. Люди способны воспринимать огромное количество информации зрительно и на слух, но не могут моментально делиться своими мыслями друг с другом.

Об этом пишется в новом выпуске журнала "Новое время".

Скорость, с которой человек может напечатать текст,— это “до смешного медленно”, считает Маск. А сегодня это самый простой способ выражения своих мыслей для Homo sapiens.

Единственным способом решения этой проблемы являются мозговые импланты, позволяющие загружать в мозг и скачивать из него мысли. И именно созданием таких имплантов будет заниматься компания Neuralink.

Компания Neuralink, как выяснили журналисты The Wall Street Journal, была создана в Калифорнии еще летом 2016 года. В ее уставе записано, что она намерена заниматься “медицинскими исследованиями”.

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Технология, которую воплощает компания, получила название нейронные кружева. Это супертонкий, похожий на сеть материал, который можно имплантировать в человеческий череп. Сеть представляет собой набор электродов, способных отслеживать состояние мозга и его активность, влиять на нее, а возможно — даже обеспечивать лечение поврежденных

мозговых клеток.

Сеть будет находиться внутри иглы. Когда иглу поместят в череп человека, произойдет инъекция, и сеть развернется внутри мозга. Длина такой иглы составляет всего 1 мм. Благодаря этому для имплантации не потребуется

вскрытие черепа.

Сама сеть сделана из металла и пластика. Пока не совсем ясно, каким образом сеть будет подключаться в мозге к нужным нейронам. Но известно, что связь с мозгом будет осуществляться посредством электрической активности.

Со временем “кружево” станет частью мозга. И позволит ему напрямую коммуницировать с устройствами снаружи, например транслировать свои мысли в виде текста на компьютер. Так решится проблема с “ужасающе медленной” скоростью набора текста, которую Маск считает главной преградой на пути к паритету между людьми и роботами.

Об экспериментах на людях речь пока не идет, а первые испытания проводятся на мышах.

Тем не менее Маск предполагает, что до момента создания действующего импланта для человеческого мозга пройдет не более пяти лет.

Собственно, устав Neuralink не лжет относительно медицинских исследований. По мнению Маска, нейронные кружева могут не только уравнять коммуникационные способности людей и ИИ, но и попутно изобрести технологии лечения болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также другие заболевания головного мозга.

Полный материал читайте на страницах свежего номера журнала "Новое время".