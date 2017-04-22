"Против лжи и Трампа": ученые по всему миру проводят марши за науку (фоторепортаж)

В сотнях городов мира проходят демонстрации ученых, протестующих против политического давления на науку.

Этот первый в истории "Марш ученых", который в этом году совпал с Днем Земли, ставит одной из своих целей обратить внимание общественности на состояние окружающей среды, передает BBC.

Организаторы марша указывают, что он направлен также на защиту международного научного сообщества.

"Марши за науку" уже прошли в более чем 600 городах мира, в том числе и в меньшей мере, 16 немецких городах, сообщает Deutsche Welle.

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Главная акция намечена на субботу в Вашингтоне. Как заявили организаторы, акция не будет направлена против президента США Дональда Трампа, хотя само движение возникло как реакция на действия его администрации. Участники марша ученых собираются повторить успех недавнего марша женщин, который привлек внимание средств информации по всему миру.

Трамп неоднократно заявлял, что не верит в глобальное потепление и считает его обманом; его взгляды вызвали тревогу в научном сообществе в связи с тем, что сомнению подвергаются обоснованные научные данные.

В Лондоне ученые и сочувствующие прошли маршем от Музея науки к Парламентской площади. Многие участники движения протестуют против тревожной тенденции среди политиков дискредитировать научные исследования.

Одной из целей "Марша ученых" также является укрепление связей и взаимопонимания между гражданами и работниками науки. Организаторы марша считают, что научные работники должны активнее обращаться к общественности и даже становиться политиками с тем, чтобы заставить общественность услышать голос ученых.