Ученые хотят из крови варанов создать антибиотик будущего

В крови Комодского варана ученые обнаружили вещество, которое можно использовать для лечения инфицированных ран, как сообщает Би-би-си.

Слюна рептилии, как оказалось, содержит множество различных типов бактерий, которые по какой-то причине никак не влияют на варана.

Ученые из Университета Джорджа Мейсона в США создали синтетическое вещество на основе молекулы крови варана, обладающее противомикробными свойствами.

Они обнаружили, что оно способствует заживлению инфицированных ран у мышей.

В описании исследования говорится, что потенциально этот белок можно превратить в антибиотик будущего.

Ученые полагают, что это может стать шагом вперед в поиске новых антибиотиков, необходимых для борьбы с устойчивыми к различным лекарствам патогенами.

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У варанов, обитающих на пяти островах в Индонезии, содержится более 80 штаммов бактерий во рту, в том числе вызывающих сепсис.

Бактерии не вредят здоровью рептилий - возможно, у них развит к ним иммунитет.

Группа ученых из Вирджинии под руководством Моник ван Хук обнаружила, что разработанный DRGN-1 эффективен для заживления ран у мышей, инфицированных супербактериями Pseudomonas aeruginosa и Staphlyococcus aureus, также известных как MRSA.

С этими двумя супербактериями особенно трудно бороться, поскольку составляющие их бактерии сбиваются в колонии (или биопленки), намного более устойчивые к антибиотикам, чем одна бактерия.

Ученые предполагают, что DRGN-1 способствует заживлению ран как с помощью антимикробной активности, так и за счет миграции клеток кожи, в результате чего рана затягивается.

Хотя это вещество было протестировано только на мышах и только на двух штаммах бактерий, исследователи полагают, что с DRGN-1 имеет смысл работать дальше - возможно, из него получится разработать эффективное средство местного применения для лечения инфицированных ран.