Google запустил функцию проверки новостей на достоверность во всех странах мира

Компания Google распространила процедуру фактчека в новостном агрегаторе на все страны мира. Отныне в Google News проверенные факты или материалы будут отмечены специальной маркировкой «правда», «неправда» или «в основном правда».

Об этом говорится в блоге компании, как пишет "Громадське".

Ранее опция была доступна только для нескольких стран. Однако теперь в Google News на проверенных новостях или статьях будет стоять метка Fact Check. Для того, чтобы попасть в категорию так называемых «проверенных», изданиям или каналам нужно использовать в своих материалах разметку Schema.org ClaimReview на конкретных страницах.

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Отмечается, что только те, кто авторизован в Google и кто определен как авторитетный источник, будут иметь право на Fact Check.

«Несмотря на то, что результаты фактчека могут быть противоположными, людям полезно делать собственные обоснованные выводы», – говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, компания Google предоставила пользователям почтового сервиса Gmail новый удобный инструмент для осуществления перевода средств в Android.