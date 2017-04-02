К Земле максимально приблизилась необычная комета

1 апреля комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака приблизилась на минимальное расстояние к Земле, сообщает ZN.ua со ссылкой на NASA,

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"Наблюдать комету можно будет возле созвездий Дракона и Большой медведицы. Как подчеркивают исследователи, тяжело предугадать время, в которое комету будет видно лучше всего, но отмечается, что в 1973 году она была достаточно яркой для того, чтобы жители Земли могли наблюдать ее невооруженным глазом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комета пройдет на расстоянии 19,5 миллионов километров от нашей планеты. На минимальное расстояние к Солнцу комета подойдет 12 апреля.

Впервые комета была открыта в 1858 году, тогда исследователи предположили, что она является периодической, то есть, вращается вокруг Солнца, но тогда они не смогли точно определить ее период обращения. В 1907 году объект был заново открыт и ученые связали его с открытием 1858 года. Позже исследователи предположили, что комета снова появится на небосводе в 1928 и 1934 годах, но она не была замечена до 1951 года.