Ученые: кошки могут наслаждаться воспоминаниями так же, как люди

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Behavioural Processes, приняли участие 49 домашних кошек. Ученые пришли к выводу, что эти животные могут вспоминать приятные переживания, например поедание любимого лакомства.

Подобного рода способности среди животных имеют и собаки - это называется эпизодической памятью.

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Как объяснила психолог Киотского университета Саха Такаги, кошки, как и собаки, также вспоминают какие-то конкретные события, что заставляет предположить, что их эпизодическая память схожа с человеческой.

"Эпизодическая память рассматривается как часть самоаналитической функции сознания, и наше исследование может указывать на ее присутствие у кошек. Интересно также предположить, что кошки могут наслаждаться воспоминаниями так же, как люди", - сказала Такаги.

В ходе исследования в университете Киото ученые проверяли способность кошек вспомнить по прошествии 15 минут, из какой миски они только что ели, а из какой нет.

Они обнаружили, что кошки могут вспомнить специфическую информацию относительно своих мисок, то есть "где" и "что" они ели, а это говорит о наличии эпизодической памяти.

Исследователи предполагают, что кошки могут помнить пережитое в течение более долгого времени, а также не уступают собакам по части разных умственных испытаний, например распознавания человеческих жестов, эмоций и выражения лица.

По словам Сахи Такаги, это исследование может иметь и практическое применение.

"Чем лучше мы сможем понять кошек, тем лучше будут развиваться отношения кошек с людьми", полагает она.

Та же самая группа ученых из университета Киото ранее проводила схожие тесты с собаками, которые также показали наличие у этих животных эпизодической памяти.