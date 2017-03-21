Турчинов рассказал об успешных запусках ракет, которые попали в цели (видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о успешные плановые испытательные запуски украинских ракет, которые были произведены в кооперации предприятий ГК «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины.

Об этом УНИАН проинформировали в пресс-службе СНБО.

Читайте такжеВ Украине провели испытания новой партии противотанковых ракет (видео)

По его словам, во время испытаний была осуществлена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.

«Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели», - сказал секретарь СНБО Украины.

Он также подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, «уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи».

Как сообщал Униан ранее, украинское опытно-конструкторское бюро Matrix-UAV готовится запустить в производство универсальную беспилотную летающую платформу "Командор" с комбинированной силовой установкой.