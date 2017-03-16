"Таинственное свечение и мощные взрывы": небесное тело посеяло панику в Пакистане

Вечером 15 марта над горами Пакистана пронесся метеор.

Как сообщили местные жители, они увидели таинственное свечение и услышали несколько мощных взрывов. О происшествии рассказывается "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Pakistan.

Читайте такжеКитаец подарил невесте 33-тонный камень во время предложения о замужестве

Метеорит прошел над городом Гилгит, расположенном на севере Пакистана в горной местности на высоте 1500 м. Многие жители отмечали, что на их крыши словно что-то падало. Люди повыбегали из домов на улицу. Метеор пересек небо и скрылся за горами, затем раздался еще один звук, похожий на взрыв.

Глава администрации города сообщил, что метеор если и упал, то вдали от города. По крайней мере никаких обломков пока не обнаружено. Звуки же были звуковыми ударами – ударной волной, которая появлялась, когда метеор превышал скорость звука.

Пока жители не разобрались в причинах вспышек и «взрывов», социальные сети уже наполнились сообщениями об НЛО и возможном крушении самолета.